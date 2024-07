Vitória defrontará Zurique ou Shelbourne se chegar à próxima ronda da Liga Conferência

O Vitória de Guimarães já sabe quem defrontará se chegar à terceira pré-eliminatória da Liga Conferência.

O sorteio desta segunda-feira ditou que a equipa de Rui Borges terá pela frente o vencedor do duelo entre os suíços do Zurique e os irlandeses do Shelbourne, caso derrote, na ronda anterior, os malteses do Floriana.

O Vitória vai jogar com o Floriana a duas mãos. A primeira está marcada para a próxima quarta-feira e a segunda para o dia 1 de agosto.

Se vencer, disputará o acesso ao "play-off", com Zurique ou Shelbourne, a 8 e 15 de agosto.