Braga teve propostas por Banza, mas nenhuma “que satisfizesse”

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, garante que ainda não recebeu nenhuma proposta satisfatória por Simon Banza.

“Sabíamos que determinados jogadores podiam estar no mercado, o Banza podia ser um deles. Precavemo-nos com a contratação de outros avançados na possibilidade de ele sair. É um jogador que faz 28 anos e fez uma grande temporada. Chegaram algumas propostas, mas nenhuma que satisfizesse os interesses do Sporting Clube de Braga e do jogador. Vamos ver o que acontece”, disse.

Em declarações à Sporttv, à margem do Braga Day, que juntou atletas das várias modalidades do clube, Salvador comentou igualmente o estado do plantel.

“Como sabem, houve oito contratações, aquisições de jovens. Tirando o Bambu, todos os jogadores têm menos de 22 anos. Um plantel de muito boa qualidade. Obviamente que vamos precisar de tempo e que não estaremos no nosso máximo já”.