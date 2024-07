Canelas 2010 desiste do Campeonato de Portugal, mas não cede vaga ao Vitória de Setúbal

O Canelas 2010 anunciou que não vai participar no Campeonato de Portugal "por não ter conseguido assegurar as condições mínimas para participar na competição". No entanto, nega que vá ceder a vaga ao Vitória de Setúbal.

A notícia tinha surgido na semana passada e que daria conta que o Canelas iria abdicar da sua vaga, que seria vendida ou cedida ao Vitória de Setúbal, que não conseguiu obter licença para participar na Liga 3 e corre o risco de descer para os campeonatos distritais.

Numa nota oficial publicada esta segunda-feia, o clube de Vila Nova de Gaia desmente esssa possibilidade: "As noticias que circulam na comunicação social relativamente à cedência de Direitos ou participações na CF Canelas 2010, SAD não correspondem à verdade".

O clube anunciou que vai inscrever-se nos distritais da Associação de Futebol do Porto. Fica por decidir o futuro do Vitória de Setúbal, que na semana passada não negava a fusão com o Canelas.

"Perante as notícias vindas a público acerca da SAD criada pelo Canelas 2010, vem a Direção do VFC sublinhar que quem manda no Vitória são os sócios e que serão os sócios a decidir qual a solução a adotar com vista à continuidade deste Enorme, Histórico e muito Honroso Clube", podia ler-se no clube.