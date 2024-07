Maviram troca a ala esquerda do Vilaverdense pela do Tondela

O lateral-esquerdo nigeriano Nor Maviram, de 23 anos, saiu do Länk Vilaverdense para assinar pelo Tondela até junho de 2026, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Nor Nor Emmanuel Maviram para a assinatura de um contrato que liga ambas as partes até o final de junho de 2026”, escreve em comunicado a SAD beirã.

O lateral esquerdo, que nasceu em 2001 em Lagos, na Nigéria, chegou a Portugal em 2019 para o FC Porto, seguiu para o Pedras Salgadas, depois passou pelo Vizela antes de chegar ao Länk Vilaverdense, clube que representou nas últimas duas épocas.

Aos meios de comunicação do Tondela, Nor Maviram assumiu que é “um lateral, logo, a prioridade é defender” e a sua preocupação é “fechar bem, mas não só”, o “ataque e apoio à equipa para cima” também fazem parte da sua estratégia em campo.

Nor Maviram junta-se assim a Nuno Cunha, João Cesco, Tiago Manso, Bebeto, Diego Tavares, Ricardo Alves, Ceitil, Hélder Tavares, Costinha, Yaya Sithole, Cícero Alves e aos guarda-redes Gabriel Souza, Joel Sousa e Iuri Miguel.

Sob o comando de Luís Pinto, que deu o pontapé de saída para a próxima época no dia 1 de julho, estão também os avançados Xavier, Roberto, Pedro Maranhão, Rodrigo Cascavel e Rodrigo Ramos.