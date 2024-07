Sporting de Braga compra goleador do Málaga por 1,2 milhões

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a compra de Roberto Fernández ao Málaga, por 1,8 milhões de euros, a que podem acrescer mais 1,2 milhões, mediante objetivos, para um total de três milhões.

O ponta de lança espanhol, de 22 anos, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até junho de 2029, e fica com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O Braga informa, ainda, que o Málaga fica com direito a 10% da mais-valia de uma futura venda do avançado.

Roberto Fernández brilhou pela equipa principal do Málaga na temporada que agora termina, com 20 golos em 39 jogos. Os andaluzes ficaram à porta de subir à I Liga espanhola: perderam na final do "play-off".



O espanhol é o sétimo reforço do Braga este verão, depois de Thiago Helguera, Robson Bambu, João Marques, Amine El Ouazzani, Bartlomiej Wdowik e Gabi Martínez. A nível de opções para o centro do ataque, Daniel Sousa fica a poder contar com três jogadores: Simon Banza, que transita da última época, e os reforços El Ouazzani e Fernández.