O extremo Kiko Bondoso foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço do Rio Ave.

Depois de uma temporada no Maccabi Tel Aviv, de Israel, o jogador de 28 anos regressa a Portugal.

Na época passada, Kiko Bondoso marcou um golo e fez uma assistência em 14 jogos.

Antes, o atleta tinha dado nas vistas no Vizela, clube com o qual subiu do Campeonato de Portugal (quarto escalão) até à I Liga.