IberCup. Os desafios de colocar de pé uma prova com mais de oito mil atletas

“A máquina não para. Assim que terminam os torneios de verão, já estamos a todo o gás a preparar os torneios do próximo ano. Já temos equipas confirmadas para as edições do próximo ano. Há sempre um contacto constante, seja com fornecedores, seja com equipas”, acrescenta Filipe Rodrigues.

“Este crescimento significativo tem implicação em toda a parte logística, desde alojamentos, número de campos, arbitragem ou alimentação. Não era algo para que não estávamos preparados porque a nossa projeção no início do ano era de crescimento”, garante o fundador da IberCup.

Arranca, na próxima terça-feira, mais uma etapa da IberCup. Todos os recordes serão batidos na edição de verão no Estoril, onde tudo começou há mais de uma década. Mais de oito mil atletas, 407 equipas de 43 países com todos os continentes representados tentam espalhar talento em dezenas de relvados.

O antigo treinador do Benfica é o embaixador da et(...)

Na equipa deste que é um dos maiores torneios de futebol de formação do mundo está Márcio Lima, que mudou a vida no ano passado. O CEO da IberCup já veste a camisola desde 2017, altura em que começou a assumir as rédeas da operação no Brasil, mas em 2023 fez as malas para tomar conta da prova em Portugal.

“Aqui a operação e a logística são muito diferentes. No Brasil, há apenas um complexo onde se realizam os jogos", aponta em conversa com Bola Branca.

Márcio Lima atesta a "garantia da qualidade do serviço e das expetativas das equipas" que participam em cada etapa.

"O meu papel principal é guiar a equipa para que cada departamento consiga executar a experiência final do cliente”, explica o CEO da IberCup.

Relativamente a uma prova desta magnitude, podemos também questionar quem nasce primeiro, se a logística, se os convites às equipas. Filipe Rodrigues explica que "são processos que acontecem em paralelo"

"A logística só pode ser finalizada quando temos a confirmação final sobre as equipas que vão participar, a quantidade de voluntários e guias que as podem acompanhar, a quantidade de hotéis que as podem acomodar. À medida que as equipas vão validando, vamos montando o puzzle e partimos para a parte mais específica para que tudo seja verificado ao mais ínfimo detalhe”, adianta o fundador da IberCup.

Lado a lado caminha a Câmara Municipal de Cascais. A autarquia abriu portas à IberCup há mais de 10 anos e conta com centenas de pessoas, que vão estar concentradas na etapa que arranca na próxima semana. O elo da prova e da autarquia estende-se desde os voluntários que vão acompanhar as equipas e os atletas, às escolas que dão a resposta que as unidades hoteleiras não conseguem dar -- ainda para mais em época alta --, até aos transportes públicos, que complementam o setor privado, também insuficiente para alimentar as necessidades de milhares de participantes. Por isto, existe comunicação privilegiada e um "canal aberto" entre a Câmara e a organização.

“Este canal aberto obriga a um contacto com diversas áreas. Não se restringe à vertente desportiva. Tem que haver um grande envolvimento com toda a comunidade. É resultado de vários anos de experiência", explica a Bola Branca Francisco Kreye, vereador cascalense.