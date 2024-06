O escocês Ian Cathro é o novo treinador do Estoril.

Ian Cathro, de 37 anos, foi adjunto de Nuno Espírito Santo no Rio Ave, no Wolverhampton, no Tottenham e no Al Ittihad.

O técnico vai agora voltar a ser técnico principal depois de ter orientado o Hearts na época 2016/17.

Os canarinhos tinham oficializado este sábado a saída de Vasco Seabra.