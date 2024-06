Vítor Campelos é o novo treinador do AVS. Objetivo é a manutenção

O AVS anunciou a contratação do treinador Vítor Campelos, que vai orientar a equipa na I Liga.

O treinador de 49 anos, que assinou por uma temporada, foi apresentado em conferência de imprensa e assume o objetivo da manutenção.

"O objetivo é que, no final da época, haja três equipas abaixo do AVS na classificação. Queremos jogar um futebol de qualidade, que dê muitas alegrias aos adeptos. Será um ano de trabalho, de muita resiliência na luta pelo objetivo da permanência. Queremos ganhar muitas vezes, mas sabemos que na posição em que estamos cada ponto é importante", disse, citado pelo "Record".

Campelos regressa ao ativo depois de ter sido despedido do Gil Vicente na reta final da temporada passada. Revela que teve outras propostas, mas preferiu ficar em Portugal.

É o sucessor de Jorge Costa, o treinador que conseguiu a subida de divisão e deixou o projeto para se tornar diretor desportivo do FC Porto.

"Tive outras propostas, inclusive do estrangeiro, mas em nenhuma senti o desejo que a estrutura do AVS demonstrou quando me apresentou o projeto. Percebi que havia uma grande vontade para que viesse para cá, uma energia positiva, e sinto que é o passo certo para dar na minha carreira", prossegue.

Campelos vai para a sua quarta época na I Liga depois de passagens pelo Moreirense, Desportivo de Chaves e AVS. Treinou ainda o Vitória de Guimarães B, Trofense e o Al-Taawon.

O AVS - antigo Vilafranquense - estreia-se na I Liga esta época. O clube assume as cores e o estádio do antigo Desportivo das Aves, que fechou formalmente portas para dar lugar ao projeto AVS.

É o regresso da Vila das Aves à I Liga após as três épocas entre 2017 e 2020 que terminaram com uma Taça de Portugal conquistada e a extinção da SAD por problemas financeiros.