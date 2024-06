"Não há palavras para descrever o valor como homem": Manuel Fernandes aos olhos dos que o enfrentaram em campo

Foram 257 golos marcados com a camisola que vestiu 433 vezes. Manuel Fernandes é sinónimo de golos e Sporting. O eterno capitão dos leões deixa saudades no universo verde e branco, mas também aos que o enfrentaram.



Em declarações a Bola Branca, João Pinto, antigo capitão do FC Porto, lembra os últimos anos de convívio "como amigo".

"Toda a gente reconhece o seu valor pelo passado, mas não há palavras para descrever o valor como homem", sublinha o antigo defesa azul e branco.

João Pinto lembra a "dupla com Jordão" e não esquece o trabalho que dava o eterno "9" leonino. "Estava sempre pronto para fazer golos e, claro, nós não gostávamos disso porque tínhamos de estar sempre na marcação. Não se podia dar um metro porque ele fazia golo", explica.

O também ex-dragão Jaime Magalhães admite tristeza quando soube do desaparecimento do antigo avançado e, a Bola Branca, recorda "uma figura incontornável do Sporting e de todos nós".

"É uma perda muito grande e vamos sentir todos muito a falta dele. O futebol nacional está de luto. Manuel Fernandes era um grande homem", lembra o campeão europeu pelo FC Porto.

Também o universo benfiquista está de luto e coloca o 7-1 de dezembro de 1986 e o "póquer" de Manuel Fernandes de lado quando lembra Manuel Fernandes. Shéu esteve em Alvalade nessa tarde chuvosa e, em conversa com Bola Branca, fala "de uma figura de topo, uma referência para todos os que praticam este desporto".

A notícia também chegou à Alemanha e, à margem dos trabalhos da seleção, o agora dirigente da FPF, Humberto Coelho, lembra um "grande adversário" e "amigo".

"Tivemos momentos inesquecíveis dentro e fora do campo. É uma perda para o futebol português e mundial. Um grande colega da seleção, punha tudo em campo para ganhar e era um grande amigo", explica o antigo capitão encarnado aos órgãos da Federação.

Manuel Fernandes lutou durante anos com Fernando Gomes pelo título de melhor marcador do Campeonato em Portugal. Entre o capitão dos leões e Bibota, apareceu Paulinho Cascavel. O ex-avançado do Vitória Sport Club lembra a primeira época em Portugal e a luta "taco a taco" que manteve com Manuel Fernandes.

"Em 85/86, quem ganha é o Manuel Fernandes, a época em que marquei mais golos em Portugal. Briguei direto com Manuel. Era um 9 muito forte", explica o brasileiro a Bola Branca.

Paulinho Cascavel acabou por conseguir bater Manuel Fernandes na época seguinte e alcançou também o topo da lista dos maiores artilheiros em Portugal em 1987/88, precisamente quando teve por missão substituir o eterno capitão com a camisola verde e branca.

"Substituir uma lenda foi uma responsabilidade muito grande. Tive a felicidade de fazer parte da história do clube, mas o Manuel está lá no topo", admite o antigo ponta de lança.