Vasco Seabra não continua no Estoril

O treinador Vasco Seabra deixou o comando do Estoril, confirmou à Lusa fonte oficial do emblema que milita na I Liga portuguesa de futebol.

O clube da Linha de Cascais deverá oficializar a saída do treinador nas suas páginas oficiais nas próximas horas, pondo termo a uma ligação de praticamente nove meses e que conheceu como ponto alto uma inédita participação na final da edição transata da Taça da Liga.

Vasco Seabra assumiu o cargo em setembro do ano passado, substituindo Álvaro Pacheco, tendo conduzido o Estoril Praia à permanência na I Liga de futebol, com um 13.º lugar, depois de a equipa ter sido 14.ª em 2022/23, garantindo a quarta presença consecutiva no escalão principal.

A poucos dias do arranque dos trabalhos para a nova época, o conjunto 'canarinho' já procura por novo treinador, que será apresentado nos próximos dias.