Nelo espera voltar a ver Boavista nos “patamares mais altos”

A Liga Portugal deverá confirmar esta sexta-feira o licenciamento do Boavista para a próxima I Liga.

O plano financeiro dos axadrezados destinado a cumprir os pressupostos foi cumprido com a injeção de cerca de três milhões de euros por parte do investidor Gerard Lopez.

Ouvido por Bola Branca, Nelo, uma das figuras da história do Boavista e atual técnico das camadas jovens, admite as dificuldades que também inviabilizam o surgimento de jovens talentos no clube do Bessa.

“É um processo muito difícil porque a formação também leva por tabela. Se não puder haver inscrições, a formação também não consegue fazer. Se se quiser fazer contratações é impossível. Há três anos que isto não ocorre e daí não terem aparecido tantos valores”, disse.

Nestas declarações à Renascença, Nelo pede confiança para os dirigentes atuais, liderados por Fary.

“Tentar levar o Boavista aos patamares mais altos. Nos últimos anos temos andado a sofrer, temos conseguido manter, mas todos têm feito para voltar à normalidade”, acrescentou.

Parte interessada neste caso é o Portimonense, antepenúltimo do último campeonato maior e que poderia ocupar a vaga do Boavista.