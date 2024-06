Primeiro dia do Sp. Braga. Daniel Sousa "ansioso" por começar

O novo treinador do Sp. Braga, Daniel Sousa, confirma que sentia "uma ansiedade muito grande" para começar os trabalhos da nova época futebolística e mostrou atenção redobrada para a longevidade da temporada.

"[Existia] Uma ansiedade muito grande para começar os trabalhos. Aquilo que eu mais quero é trabalhar e gerou-se uma ansiedade nestes dias para estar cá hoje para poder desfrutar do treino e para conhecer os jogadores, que é o mais importante", disse o treinador aos meios do clube.

Daniel Sousa frisou que a pré-época que agora começa visa preparar uma época que será "longa, porque começa mais cedo".

"É sempre um fator que temos de ponderar em termos de planeamento e na nossa metodologia de treino porque, se no início não é um fator preocupante, no futuro temos que ter muita atenção na forma como gerimos as cargas e os treinos", notou.

O técnico abordou ainda o sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Europa na qual os bracarenses vão defrontar o Maccabi Petak Tikva, de Israel.

"É uma fase ainda muito prematura para recolher informações até porque mudaram de treinador. Mas, pelo que têm feito, mantendo-se pelo segundo ano consecutivo na Liga israelita e vencendo a Taça de Israel, isso dá alguma garantia da qualidade que iremos defrontar", disse.

Daniel Sousa notou ainda que o facto de ser o primeiro jogo oficial da época, "por si só, é sempre um fator extremamente importante".

O Sp. Braga recebe, em Braga, a equipa israelita em 25 de julho, na primeira mão, e desloca-se a Sófia, na Bulgária, para a segunda mão, em 1 de agosto.

A equipa minhota vai trabalhar na sua cidade desportiva nos primeiros dias e desloca-se, depois, para Evian-Les-Bains, França, onde cumpre um estágio de 28 de junho a 5 de julho.

Os minhotos apresentaram-se esta sexta-feira para começar a preparar a época 2024/25 com 30 jogadores, entre eles três reforços -- Robson Bambu (ex-Arouca), Thiago Helguera (ex-Nacional, do Uruguai) e João Marques (ex-Estoril) - e ainda sem Niakaté, Serdar, Joe Mendes e Banza, devidamente autorizados.