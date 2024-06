Hugo Vieira: "Não vale tudo, temos que ser mais sérios"

Um golpe na credibilidade do Gil Vicente, com impacto no planeamento da nova temporada. Hugo Vieira, antigo jogador do clube e candidato derrotado nas últimas eleições gilistas, reage com desagrado ao abandono de Avelino Silva da presidência do clube. E não é pelo sucessor, Rui Dias, a quem Hugo Vieira até reconhece maior competência do que ao presidente que se retira poucos meses depois de ter sido eleito.

“O Rui é uma pessoa boa e sinceramente o clube até fica em melhores mãos” declara numa entrevista a Bola Branca, complementando que “há muito gente a querer o poder” e que “falta gente do futebol no clube”.

Hugo Vieira desconfia que a saída de Avelino Silva estava previamente acordada. O ex-jogador diz ter recebido vários telefonemas de associados a clamar por novas eleições; está convicto de que a direção atual não abrirá mão do poder que lhe foi dado pelos sócios e ainda que haja eleições não dá como certo que vá a votos de novo.

“Sinceramente acho que isto já estava planeado, é a sensação que tenho. Acho que não vai haver eleições, mas, se houver, tenho de falar com as pessoas que estão comigo e ponderar a situação, porque a credibilidade do Gil Vicente está ferida. Isso é o que mais me magoa” diz à Renascença.

Para além da mágoa de ver ferida a credibilidade do clube, Hugo Vieira manifesta preocupação com o impacto negativo que a mudança de timoneiro na barca gilista terá no planeamento da nova época.

“Já está a ter. É a maior preocupação que eu tenho. Estamos a 10 dias de começar a pré-época; precisamos de comprar e de vender jogadores, precisamos de reforçar a equipa e isto, quer queiramos, quer não, vai ter uma influência negativa. Os sócios e os barcelenses estão contra, porque não vale tudo e deveríamos ter mais consciência. O Gil Vicente é uma instituição gigantesca, com pernas para andar, mas temos que ser mais sérios, dar credibilidade ao clube e não tirar” remata.