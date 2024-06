Oficial. João Pereira é o novo treinador do Casa Pia

O Casa Pia oficializou, esta quarta-feira, a contratação do treinador João Pereira.

O técnico, de 32 anos, chega à I Liga vindo do Alverca, clube com o qual venceu a Liga 3 e garantiu a subida à II Liga.

Nos gansos, João Pereira substitui Gonçalo Santos, que seguiu para adjunto de Marco Silva, na Premier League.

“O treinador João Pereira virá acompanhado por Fernando Costa, Rafael Moreira, Gustavo Paulo e Gonçalo Brandão e encontrarão no clube os treinadores Alexandre Santana, Nuno Madureira, João Santos, Fábio Ferreira e Paulo Correia”, lê-se, no comunicado do Casa Pia.