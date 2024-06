Israelita é o novo presidente da SAD do Rio Ave

O Rio Ave oficializou a transformação da SDUQ em SAD, agora detida em 80% pela RAH Sports Investments Limited.

O presidente da nova sociedade é o israelita Boaz Jacov Toshav, que trabalhou como diretor de operações financeiras e investimentos.

De recordar que o empresário Evangelos Marinakis é o acionista maioritário do Rio Ave e também proprietário do Nothingham Forest e do Olympiacos.

Entretanto, Diogo Pinto Ribeiro, que nos últimos três anos e meio foi CFO do V. Guimarães, passa a integrar a SAD como administrador, assim como Alexandrina Cruz, a presidente do clube, e Henrique Maia, presidente-adjunto.