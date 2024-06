Thiago Helguera é reforço do Sporting de Braga

O Club Nacional, do Uruguai, anunciou a transferência do médio Thiago Helguera para o Sporting de Braga.

Foram os uruguaios que, de madrugada, confirmaram a transferência: "Informamos as condições aos sócios em Assembleia Geral. O jogador viajará no fim de semana para Portugal para assinar com o seu novo clube".

"Como atleta formado em nossa casa, desejamos muito sucesso ao Thiago nesta nova fase e agradecemos a sua entrega e empenho ao Nacional", conclui a nota.

Mais tarde, o SC Braga também oficializou o negócio por 3,75 milhões de euros. A formalização da transferência está pendente da realização de exames médicos. Assina contrato até 2029 e fica com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Thiago, de apenas 18 anos, é o segundo reforço da nova época. João Marques, antigo jogador do Estoril, já foi anunciado em fevereiro como reforço.

O jovem médio soma 20 partidas pela equipa principal do Nacional e é internacional sub-17 pelo Uruguai. É o segundo uruguaio do plantel, depois da contratação de Zalazar no verão passado. O compatriota Maxi Pereira vai também ser adjunto do clube.