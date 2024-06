Renovação confirmada. Armando Evangelista continua no Famalicão

O Famalicão anunciou a renovação de contrato com o treinador Armando Evangelista, que continuará no cargo por mais uma temporada.

Evangelista chegou ao Famalicão para a reta final do campeonato. Orientou apenas nove jogos, mas deixou uma marca muito positiva, com uma vitória contra o Benfica e um empate na visita ao Estádio do Dragão.

Terminou o campeonato na 8.ª posição, o suficiente para a SAD renovar-lhe o contrato: “Estou muito satisfeito por continuar no Futebol Clube de Famalicão. As duas partes demonstraram vontade em prolongar a ligação e sinto que esta renovação é o culminar de dois meses de muito trabalho e de conhecimento mútuo”.

O Famalicão tem tentado alcançar o apuramento europeu, mas ainda não conseguiu chegar ao objetivo. Evangelista, de 50 anos, sabe o que isso é: levou o Arouca à Liga Conferência no final da temporada 2022/23.

Ao longo da carreira, Evangelista treinou o Goiás, no Brasil, o Vilafranquense, Penafiel, Varzim, Vitória de Guimarães e Vizela.