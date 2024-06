Tarantini arranca carreira de treinador principal no Paredes

O Paredes, clube do Campeonato de Portugal, anunciou a contratação do treinador Tarantini.

O antigo capitão do Rio Ave acabou, há algumas semanas, o curso máximo UEFA Pro e vai orientar uma equipa principal pela primeira vez na carreira.

Tarantini acabou carreira de jogador em 2021, na descida de divisão do clube de Vila do Conde. O antigo médio foi adjunto do Famalicão entre 2021 e 2023 e agora assume o cargo principal.

O ex-médio era a primeira opção como treinador para o Sporting Clube da Covilhã, caso a lista liderada por Paulo Rosa vencesse as eleições, mas o Paredes adiantou-se