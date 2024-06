Nacional vai recorrer do Conselho de Disciplina e reclama título da Segunda Liga

O Nacional anunciou que vai recorrer da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que atribui o campeonato da Segunda Liga ao Santa Clara e reclama para si a conquista do título.

Em comunicado, o clube madeirense diz que o Conselho de Disciplina incorre numa "decisão ilegal, ilegítima e sem sentido", de que os arguidos do Leixões e do futebolista Danrlei também são visados, onde se "arquiva o processo aberto contra o Leixões e o jogador Danrlei Santos (entre outros), sem aplicar qualquer sanção".

Na extensa nota publicada, o clube madeirense informa que vai ativar "todos os meios jurídicos" ao seu alcance, por uma situação que "de facto que não pode passar em claro".

"Nacional aguarda com expectativa a reação do Tribunal Arbitral do Desporto, da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da respetiva tutela governativa a esta ilegal atuação do Conselho de Disciplina da FPF, reclamando desde já o título de Campeão da 2ª Divisão Nacional", lê-se.

O Tribunal Arbitral do Desporto impôs uma derrota ao Leixões, por utilização irregular de um jogador, decisão com possíveis consequências na classificação final da II Liga, já que pode fazer do Nacional o campeão.

No entanto, o Conselho de Disciplina da FPF confirmou que a utilização de Darnlei, do Leixões, não foi considerada irregular, algo que o Nacional prepara-se, agora, para contestar.