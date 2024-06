O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirma que a utilização de Darnlei, do Leixões, não foi considerada irregular.

Por isso, o Santa Clara mantém-se como campeão da II Liga e não o Nacional.

O Nacional tinha protestado junto do Tribunal Arbitral do Desporto que Darnlei tinha sido usado irregularmente pelo Leixões, durante um jogo com os madeirenses, e por isso pedia a vitória nesse jogo, por via administrativa.

Ainda pode haver recurso.