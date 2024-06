Rodrigo Gomes não volta a Braga e ruma ao Wolverhampton

O Wolverhampton chegou a acordo com o Sporting de Braga para a transferência do internacional sub-21 Rodrigo Gomes, confirmou a Renascença.

O ala de 20 anos destacou-se no empréstimo ao Estoril Praia esta temporada, com nove golos e oito assistências em 36 jogos disputados. O Atlético de Madrid também esteve interessado, mas o Wolves fechou o acordo por uma verba a rondar os 15 milhões de euros. O anúncio deverá ser feito até ao final da semana.

Rodrigo Gomes alinhou em várias posições no Estoril, de ambos os lados da defesa a cinco, como no ataque.

Formado no Braga, o ala estreou-se na equipa principal do Braga em 2020/21, mas as oportunidades só vieram na época seguinte, após a saída de Galeno para o FC Porto. Rodrigo Gomes foi titular toda a segunda metade da época como ala esquerdo.

Na temporada seguinte e com a chegada de Artur Jorge ao banco de suplentes e uma alteração para linha de quatro defesas, Gomes perdeu espaço nas opções. Somou poucos minutos em 2022/23 e reencontrou-se no empréstimo na Amoreira.

Não regressará a Braga para ser opção para Daniel Sousa - que também jogou com linha de quatro defesas no Arouca -, e significará o primeiro encaixe financeiro significativo para o clube minhoto.