IberCup volta em julho. "Nível é muito bom", diz português do PSG que perdeu final em Cascais

A IberCup volta a Portugal entre 2 e 7 de julho. Depois da etapa de Cascais no período pascal, aquele que é considerado um dos maiores torneios de futebol juvenil do mundo volta a bater recordes. A edição de 2024 do IberCup Estoril vai contar com mais de oito mil jovens talentos, mais de 400 clubes e 43 países representados.

Na Páscoa, a etapa de Cascais contou com a presença de milhares de jovens e, entre eles, os sub-13 do PSG, orientados por um português.



"Já participamos na IberCup há 8/9 anos e o nível é muito bom. Tem boas equipas e para nós é importante. É sempre um grande prazer participar", explica Paulo Gonçalves à Renascença.

Para o treinador e olheiro dos parisienses, "é um orgulho" levar os seus jogadores ao país onde nasceu, ainda que tenha faltado algo no fim.

"Infelizmente perdemos nos últimos minutos. É sempre uma frustração, mas também é importante que os jogadores aprendam a perder", admite o técnico vimaranense, emigrado em França.

Agora vem a edição de verão no Estoril. A etapa vai ser apresentada esta terça-feira em Cascais e vai contar com convidados de luxo: o treinador Rui Vitória e o selecionador da equipa nacional feminina, Francisco Neto.