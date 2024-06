Sérgio Vieira sucede a Paulo Sérgio no Portimonense

Sérgio Vieira é o novo treinador do Portimonense, anunciou o clube este sábado.

Sucede a Paulo Sérgio, que não renovou contrato, após o final da época, que terminou com a descida dos algarvios à II Liga. Sérgio Vieira assinou contrato válido por duas temporadas, até junho de 2026.

O técnico minhoto, natural da Póvoa de Lanhoso, passou as duas últimas temporadas no Estrela da Amadora, que primeiro subiu à I Liga e, esta época, conseguiu manter, com uma vitória na última jornada.

Vieira começou como treinador principal no Brasil, antes de regressar a Portugal, onde também já treinou Moreirense, Famalicão e Farense.