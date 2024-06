Seleção ainda sem Ronaldo defronta Croácia

Portugal, ainda sem Ronaldo e Pepe, defronta este sábado a Croácia, no único particular antes do Euro2024 de futebol em que defronta uma equipa também apurada, no regresso ao Estádio Nacional após uma década de ausência.

Dias depois do triunfo por 4-2 sobre a Finlândia, a seleção nacional vai ter pela frente um adversário de um nível bem mais superior e que promete ser, talvez, o primeiro teste a 'doer' desde a chegada de Roberto Martínez ao cargo de selecionador luso, já que os croatas têm no currículo o terceiro lugar do Mundial2022, no Qatar, isto depois de já terem sido vice-campeões em 2018, na Rússia.

Embora já estejam integrados no estágio, o capitão Cristiano Ronaldo e Rúben Neves são baixas certas, assim como Pepe, enquanto Nelson Semedo está disponível depois de ter falhado o duelo com os finlandeses.

Francisco Conceição esteve limitado nos últimos dois treinos e também deverá ser poupado frente aos croatas.

Este será regresso de Portugal ao Jamor, depois de 10 anos desde o último jogo, quando, em 31 de maio de 2014, sob o comando de Paulo Bento, empatou a zero com a Grécia, de Fernando Santos, também num particular, mas neste caso de preparação para o Campeonato do Mundo do Brasil.