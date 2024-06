Olhanense, qual Sporting, quer que o campeonato de 1924 seja contado como título nacional

O Olhanense assinala, este sábado, dia 8, os 100 anos da conquista do Campeonato de Portugal. E as gentes de Olhão querem ver este título nacional reconhecido como os outros são, uma luta que é em tudo semelhante à do Sporting.

O feito teve lugar no Estádio Padinha, em Olhão, e teve o FC Porto como rival. Com Júlio Costa como treinador-jogador e capitão em campo (e o húngaro Akos Teszler no banco dos visitantes), a equipa da casa ganhou o jogo, por 4-2, com golos de Delfino Graça, Tamanqueiro, Joaquim Gralho e José Belo. Do lado dos ‘dragões’ marcaram Norman Hall e José Bastos.

O clube, agora presidido por Manuel Cajuda, um filho da terra, convidou o professor e historiador Humberto Gomes para coordenar a comissão para celebração do centenário dessa conquista.

“É uma questão a defender acérrimamente porque, de facto, era a única competição de dimensão nacional, continente e ilhas, que se disputava na altura”, diz Gomes a Bola Branca.

“Tem todo o sentido”, continua. “Defendendo a nossa dama, entra no mundo da ética. O Olhanense foi campeão de Portugal, foi o melhor do país inteiro, isto é insofismável.”

Este professor e historiador regojiza-se com o facto de na altura “não se confundia competitividade com ódio”. Ou seja, “hoje há muito mais ódio do que havia na altura.

Uma coisa é certa para o coordenador da comissão para celebração dos 100 anos desse triunfo histórico: “O Olhanense mantém, na bancada de 2.000 ou 3.000 na distrital, um slogan que diz “aqui mora um campeão de Portugal”.

De acordo com Humberto Gomes, o clube vive agora momentos de “renovação, com futuro e alicerces muito bem programados com uma equipa dinâmica”, sob a liderança de Manuel Cajuda, um ex-jogador e ex-treinador que foi eleito presidente do agora refundado Olhanense no dia 1 de junho de 2023.

E conclui: “Atrever-me-ia a dizer que, dentro de meia dúzia de anos, o Olhanense estará no lugar em que merece, que é a primeira divisão.”

No site oficial do clube explica-se que esta prova nacional jogou-se entre 1921 e 1934, sendo que apenas em 1938 é que este torneio, o Campeonato de Portugal, deu lugar à Taça de Portugal como a conhecemos hoje.