Filipe Martins é o novo treinador do Estrela da Amadora, com contrato válido até 2025, confirmou o clube esta quinta-feira.

Trata-se de um regresso a "casa" para o técnico português, de 46 anos, que foi formado e estreou-se no futebol profissional, enquanto jogador, no clube amadorense, que voltou a representar perto do final da carreira. Sucede a Sérgio Vieira, cuja saída foi oficializada no final de maio.

Na primeira época de volta à I Liga, os estrelistas terminaram o campeonato no 14.º lugar e asseguraram a manutenção.



Vieira cede, agora, o lugar a Filipe Martins. Sem clube desde novembro de 2023, quando deixou o Casa Pia, o treinador amadorense assinou com o Estrela um contrato válido para a próxima temporada.

Filipe Martins iniciou a carreira de treinador no Real SC e, depois, rumou ao Mafra, em que esteve apenas meia época, antes de dar o salto para a I Liga, para orientar o Feirense. Não conseguiu salvar os fogaceiros da descida, mas não perdeu mercado e, em 2020/21, mudou-se para o Casa Pia. Devolveu os gansos à I Liga, 83 anos depois, e lá os manteve, até deixar o comando da equipa a meio da época que agora termina.