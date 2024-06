Feirense mantém-se na II Liga após reviravolta frente ao Lourosa

O Feirense garantiu a manutenção na II Liga, este domingo, com uma vitória, por 3-0, na receção ao Lusitânia de Lourosa, na segunda mão do "play-off" frente ao terceiro classificado da Liga 3.

O Lourosa levava para casa do vizinho - ambos os clubes pertencem a Santa Maria da Feira e os seus estádios distam apenas oito quilómetros um do outro - uma vantagem por 1-0 obtida na primeira mão, contudo, no Marcolino de Castro, o Feirense foi mais forte.

Sérgio Conceição (filho do atual treinador do FC Porto) foi a estrela do jogo, ao dar a volta à eliminatória "sozinho": abriu o marcador aos 15 minutos e bisou, de grande penalidade, aos 82. A um minuto dos 90, Henrique Martins fez autogolo e a esperança do Lourosa morreu.

O resultado agregado ficou em 3-1, a favor do Feirense, que assim garante um lugar na II Liga para a próxima temporada. O Lusitânia de Lourosa terá de voltar a tentar subir de divisão.