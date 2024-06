Famalicão garante permanência na I Liga feminina com novo triunfo sobre o Vitória

O Famalicão assegurou a manutenção na I Liga feminina, este domingo, com novo triunfo sobre o Vitória de Guimarães, por 2-1, na segunda mão do "play-off" de manutenção, para um resultado agregado de 8-2.

As famalicenses entraram em campo com a tranquilidade da vitória em casa, na primeira mão, por 6-1. Em Guimarães, até foi o Vitória o primeiro a chegar à vantagem, com um golo de Diana Borges, ao minuto 15, no entanto, o Famalicão deu a volta ao resultado, por intermédio de Elisabete Silva e Andrea Mirón, aos 38 e 61 minutos, respetivamente.

Com o triunfo na segunda mão deste dérbi minhoto no "play-off", o Famalicão garante um lugar na I Liga, em que foi décimo, na próxima época. Já o Vitória continuará a competir na segunda divisão, em que foi quinto. Falta decidir mais uma vaga no primeiro escalão.

No próximo domingo, 9 de junho, Amora e Vilaverdense voltam a defrontar-se, no Seixal, depois de terem empatado a um golo na primeira mão do "play-off", em Vila Verde. Quem vencer ficará na I Liga.

Quem certamente disputará a primeira divisão, na próxima temporada, é o Estoril Praia, que conquistou a promoção direta.