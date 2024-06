AVS sobe à I Liga e condena o Portimonense à descida

O AVS garantiu a subida à I Liga, este domingo, com uma vitória sobre o Portimonense, por 2-1, na segunda mão do "play-off", que terminou com resultado agregado de 4-1 para a equipa de Jorge Costa.

A equipa da Vila das Aves levava para casa uma vantagem de 2-1, obtida em Portimão, no primeiro jogo, e não a desaproveitou.

Depois de uma primeira parte dividida, o AVS chegou à vantagem aos 52 minutos. Transição rápida que deixou a defesa adversária aos papéis e, após um corte desastrado de Pedrão, John Mercado aproveitou para se isolar, contornar Vinicius Silvestre e atirar para o golo inaugural.

Ao minuto 89, já o Portimonense procurava o empate ao desespero quando Benny subiu até à entrada da área e rematou rasteiro e colocado, para o 2-0 do AVS, 4-1 agregado, que selou o desfecho do "play-off".

Subida inédita para o AVS, na sua época de estreia nas competições profissionais, em que ficou em terceiro na II Liga. Por outro lado, o Portimonense, que terminou o campeonato na 16.ª posição, regressa à segunda divisão, depois de sete temporadas consecutivas na I Liga - já lá não estava desde 2016/17, quando conquistou a promoção à elite sob o comando do falecido Vítor Oliveira, apelidado de "Rei das Subidas".

Jorge Costa deixa o AVS em grande. O antigo internacional português vai, agora, assumir funções como diretor desportivo do FC Porto, o clube que representou durante praticamente toda a carreira de jogador.