Paulo Sérgio já viveu dentro das duas camisolas que vão disputar a permanência ou a subida à I Liga, este domingo, na Vila das Aves. Até aconteceu em dois anos seguidos. Aves em 2006/07, Portimonense em 2007/08.

É por esta razão que o ex-futebolista e agora comentador se sente dividido, ainda mais porque foi jogador de Jorge Costa, o técnico do agora AVS e que está de partida para a estrutura do FC Porto, e quase esteve para ser treinado em Alvalade por Paulo Sérgio, o técnico do Portimonense.

“Para o lado do AVS vai depender muito do estado anímico e da motivação para presentear Jorge Costa [com uma despedida digna]”, admite o antigo jogador. “Há sempre aquela sensação do jogador [pensar] ‘OK, vamos fazer aqui algo de positivo porque a gente sabe que no dia de amanhã o treinador que vai exercer funções no FC Porto pode olhar para algum de nós e despertar algum interesse’.”

O ex-futebolista que era extremo fala em “prazer” para referir-se à curiosidade de ter representado ambos os emblemas. Também usou a mesma palavra para mencionar ter sido treinado pelo ex-capitão do FC Porto e quase, quase pelo atual treinador do Portimonense nos tempos do Sporting. “É por isso que tenho o coração bastante dividido, vai ser com muita pena minha que um vai ficar por terra.”

O agora comentador, de 40 anos, revela ainda um detalhe interessante que pode ditar o desfecho do play-off. “A história dita que quem vem de baixo vem sempre muito mais moralizado”, explica. “Mas o golo do Portimonense veio trazer alguma esperança às gentes de Portimão e a toda a estrutura do clube. Perspetiva-se, sem dúvida nenhuma, uma tarefa muito difícil para a equipa do Portimonense.”

A segunda-mão do play-off entre AVS e Portimonense joga-se no domingo, às 19h45, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves.