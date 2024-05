Sporting e FC Porto vão disputar a Supertaça a 3 de agosto em Aveiro

A Supertaça Cândido de Oliveira de 2024 vai realizar-se no dia 3 de agosto, um sábado, pelas 20h15, no Estádio Municipal de Aveiro.

Aveiro recebe a prova pelo quinto ano consecutivo. Desta vez, o primeiro troféu da época será disputado por Sporting, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal - precisamente frente aos leões.

Foi no domingo que os dragões derrotaram o rival, no Jamor, por 2-1, após prolongamento. Impediram nova dobradinha do Sporting, 22 anos depois.

No arranque da época 2024/25, o Sporting tentará levantar a Supertaça pela décima vez, ao passo que o FC Porto tentará chegar ao 23.º troféu.