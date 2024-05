João Rodrigues reeleito no Farense

O empresário João Rodrigues foi reeleito presidente do Sp. Farense, durante o ato eleitoral em que encabeçava a lista única concorrente aos órgãos diretivos e consultivo do clube, revelou à Lusa fonte do Farense.

De acordo com a mesma fonte, João Rodrigues, que preside ao Farense desde 2018, recebeu 216 votos a favor, num ato em que se verificaram ainda 14 votos brancos e seis nulos, num total de 236 votantes.

Um ano depois de ter sido eleito para um mandato de quatro anos, o líder do clube algarvio decidiu apresentar a demissão, decisão acompanhada pelos restantes dirigentes, mas recandidatou-se ao cargo, tendo recebido novo voto de confiança por parte dos associados do clube algarvio.

Com João Rodrigues, foram eleitos Cristóvão Norte e José Alberto Pereira, que vão assumir a presidência da Assembleia Geral e do Conselho de Fiscalização, respetivamente, para o período entre 2024 e 2028.

Natural de Faro, João Rodrigues, 62 anos, emigrou ainda criança, com a família, para a África do Sul, onde, anos mais tarde, iniciou a vida empresarial.

Tornou-se acionista da SAD do Farense aquando da presidência de António Barão e, em 2016, após a descida do clube algarvio ao Campeonato de Portugal, na altura o terceiro escalão do futebol português, adquiriu a maioria das ações e foi eleito presidente da SAD.

Dois anos depois, em 2018, assumiu igualmente a presidência do clube, sucedendo a António Correia, tendo sido reeleito pela primeira vez em 2021 e novamente em 2023.

Sob a sua liderança, o Farense subiu à I Liga em 2020, após uma ausência de 18 anos, e desceu um ano depois, tendo conseguido há um ano a segunda promoção ao escalão principal, onde continuará na temporada 2024/25.