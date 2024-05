Maxi Pereira vai ser adjunto do Sp. Braga

Maxi Pereira, antigo futebolista de FC Porto e Benfica, vai ser treinador adjunto de Daniel Sousa no Sp. Braga na próxima temporada, informa fonte do clube minhoto.

O ex-internacional uruguaio, que jogou 12 temporadas no futebol português, oito no Benfica e quatro no FC Porto, terá, assim, a sua primeira experiência como técnico coadjuvando Daniel Sousa, ex-Arouca, que vai ser apresentado como novo treinador dos arsenalistas na sexta-feira.

O antigo lateral direito, de 39 anos, terminou a carreira de jogador em maio de 2023 ao serviço do River Plate, do Uruguai.

A equipa minhota já tem o regresso aos trabalhos para 2024/25 marcado para 21 de junho. O primeiro jogo oficial da próxima época, a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, será em 25 de julho.