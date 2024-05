O uruguaio Gonzalo García é o novo treinador do Arouca.

O técnico de 40 anos é o sucessor de Daniel Sousa, que deixa após terminar contrato para orientar o Sporting de Braga.

García começou a carreira de treinador em 2017. Foi adjunto no Esbjerg, da Dinamarca, e do Twente. Assumiu o comando da equipa neerlandesa na época seguinte. Treinou o NK Istra, da Croácia, entre 2021 e 2023 e esteve sem clube na última época.

Assina contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção.

"Estou muito contente em ter esta oportunidade de trabalhar num clube que tem trabalhado muito bem nos últimos anos e desejo ser mais um a ajudar neste crescimento. O campeonato é muito forte e muito agradável e isso foi um factor motivador também. Agradeço, desde já, esta oportunidade e mal vejo a hora de conhecer toda a gente e começar a trabalhar", disse, aos meios do clube.

O Arouca foi 7.º classificado da temporada que agora termina, com 46 pontos. Já fez a primeira venda do mercado e a maior da sua história, com a transferência de Rafa Mujica para o Al-Sadd, do Qatar, por 10 milhões de euros.