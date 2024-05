Depois da descida à II Liga, Moreno deixa o Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou que o treinador Moreno não vai orientar a equipa na II Liga.

O treinador de 42 anos chegou ao clube transmontano já com a época em curso, substituíndo José Gomes em setembro. Moreno tinha começa a temporada no Vitória de Guimarães, mas demitiu-se após a primeira jornada.

O Chaves ficou no último lugar do campeonato, com 23 pontos, a nove de um lugar de "play-off".

Moreno arrancou a carreira de treinador em 2018, como adjunto do Vitória, onde fez praticamente toda a carreira. Assumiu a equipa principal em 2022/23, após despedimento de Pepa, e levou o clube à Liga Conferência.

O Chaves volta à II Liga duas temporadas depois. Tinha subido no final da época 2021/22 e alcançou o 7.º lugar com Vítor Campelos na última época.