Salvador e a arbitragem. “Houve uma equipa que assim não deixou”

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, deixa duras críticas à arbitragem e elogios aos adeptos no final da derrota contra o FC Porto.

"Mais uma vez, [os adeptos} provaram que foram grandes apoiantes na ajuda da equipa. Hoje tentaram mais uma vez ajudar com a sua força anímica e incentivar os jogadores para que pudessem ter um outro resultado. Não foi possível porque houve uma equipa que assim não o deixou. Gostaríamos que esta tivesse sido uma grande época. Tudo fizemos para que esta final levássemos de vencida, mas não nos deixaram. Os jogadores foram inexcedíveis, foi um grupo fantástico, com uma força anímica extraordinária, e mereciam que isto se traduzisse hoje numa grande época", referiu.

O líder arsenalista reconhece que “o quarto lugar [no campeonato] é frustrante, queríamos mais".

"Fizemos um trajeto ao longo da época onde jogámos na Liga dos Campeões. Por infelicidade, contra grandes equipas não fomos mais longe. Ganhámos a Taça da Liga e para concluir uma grande época teríamos de ganhar esta final. Os jogadores fizeram o melhor para a vencer, mas todos vocês viram que não foi possível. Houve incidências durante o jogo e não foi possível aos jogadores ultrapassá-las”, acrescentou.

O Sp. Braga perdeu 1-0 diante do FC Porto na última jornada do campeonato. Os guerreiros do Minho jogaram com 10 desde os 12 minutos por expulsão de Victor Gomez.