Felgueiras sobe à II Liga

O Felgueiras assegurou a subida à II Liga, 19 anos depois de o seu antecessor ter descido, juntando-se ao já campeão Alverca nas promoções da Liga 3.

Ao vencer por 2-0 na visita ao Sp. Covilhã, o Felgueiras ultrapassou o Sp Braga B no segundo posto, com mais um ponto, e garantiu a subida direta juntamente com os ribatejanos, enquanto os bracarenses, que empataram 0-0 com o Atlético, ficaram-se pelo quarto posto.

O clube foi fundado em 2006, como Felgueiras 1932, na sequência da extinção do FC Felgueiras, que contava 18 presenças no segundo escalão (12 na II Liga e seis na II Divisão), a última das quais em 2004/05, e uma no primeiro escalão, em 1995/96.

Por seu lado, o Lusitânia de Lourosa, ao vencer por 3-2 o campeão da Liga 3 nesta derradeira ronda, ficou na terceira posição, com os mesmos 23 pontos do Sp Braga B, mas com vantagem no confronto direto, e vai disputar a subida no “play-off” com o Feirense, 16.º e antepenúltimo classificado da II Liga.