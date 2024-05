AVS perde, mas vai discutir I Liga com Portimonense

O AVS perdeu com o Tondela, mas confirmou a presença no “play-off” de acesso à I Liga de futebol, face ao empate do Marítimo com o Académico de Viseu, na 34.ª e última jornada da II Liga.

A formação da Vila das Aves foi derrotada em casa por 1-0, mas acabou por segurar o terceiro lugar do segundo escalão, com 64 pontos, os mesmos do Marítimo, que, apesar da igualdade 2-2 em Viseu, terminou a prova na quarta posição, uma vez que tinha desvantagem no confronto direto com os avenses, que tinham vencido as duas partidas entre ambos.

Desta forma, o AVS vai discutir com o Portimonense o acesso à próxima edição da I Liga, depois de no sábado os algarvios terem terminado o primeiro escalão no 16.º posto.

A primeira mão do play-off está agendada para 25 de maio, em Portimão, enquanto a segunda mão realiza-se em 02 de junho, na Vila das Aves.