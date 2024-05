Nota 1 para Manuel Oliveira. Expulsão "exagerada" e decisões capitais precisaram de VAR

O videoárbitro Bola Branca atribui Nota 1 a Manuel Oliveira pelo trabalho no Sporting 3-0 Desportivo de Chaves, da última jornada da I Liga.

Foi uma exibição "para esquecer" do árbitro da partida da consagração do novo campeão, que precisou que o VAR corrigisse todos os erros graves que cometeu à primeira nos lances mais importantes.

"Aos 11 minutos, na queda de Trincão na área do Chaves, há ligeiro contacto com Vasco Fernandes, mas não é de todo motivo para pontapé de penálti. Esteve bem o VAR ao intervir", diz o comentador da Renascença, sobre um lance em que Manuel Oliveira tinha assinalado grande penalidade.



Por outro lado, também precisou do VAR para ver o único penálti da partida: "A mão de Guima é mais difícil de o árbitro se aperceber que aconteceu, o braço estava escondido pelo corpo, mas boa intervenção mais uma vez do VAR."

Aos 45 minutos, o Sporting meteu a bola na baliza, mas o lance foi invalidado apenas com recurso ao VAR, apesar de a falta de Coates no início da jogada ser, segundo Paulo Pereira, "muito evidente".

"O assistente está a quatro, cinco metros do lance, com vista desimpedida, e devia ter visto. Intervenção valiosa do VAR", vinca.

Outro erro, este não corrigido pelo videoárbitro, foi a expulsão de Junior Pius, segundo o VAR Bola Branca:

"Há claramente teatralização de Hjulmand. Pius veio de castigo por situação muito desagradável em Chaves, daí que Manuel Oliveira fosse mais duro com o jogador. Mas Pius dá um chega para lá e Hjulmand aproveitou. É um exagero, o cartão vermelho a Pius."