Rui Duarte “muito provavelmente” não fica no Braga

O treinador Rui Duarte diz que o seu futuro não deverá passar por Braga, mas deixa vincado o desejo de um dia voltar ao clube minhoto da I Liga para comandar a equipa principal.

O treinador, que no início de abril 'subiu' dos sub-23 dos bracarenses para substituir Artur Jorge no comando técnico dos minhotos e fazer as últimas sete jornadas do campeonato, frisou que esse não é um assunto que o preocupe neste momento, mas afirmou que "muito provavelmente não" continuará em Braga, seja qual for o contexto.

"Acabo contrato, vocês já sabiam das condições em que cheguei aqui para terminar a época", disse na conferência de imprensa de antevisão da receção ao FC Porto, no sábado, da 34.ª e última jornada da I Liga.

Ainda assim, Rui Duarte frisou o desejo de regressar ao clube bracarense no futuro: "Eu acho que vou voltar. Fizemos um trabalho meritório e queremos acabá-lo bem amanhã [sábado]. Tenho a sensação de que vou voltar para defender estas cores, é uma convicção que tenho e vou fazer tudo para que isso aconteça. Mas, não estou preocupado com o meu futuro neste momento".

O treinador, que será rendido por Daniel Sousa na próxima época, manifestou-se ainda "grato" ao Sp. Braga, salientando que "no futebol, por vezes, falta gratidão".

"Gosto de estar aqui, de me sentir útil e de retribuir. Ainda que possa ter que sair, se tiver que voltar será de coração cheio", reforçou.

O técnico de 45 anos lembrou os dois anos passados no emblema bracarense.

"Foram dois anos incríveis, com conquistas de títulos na formação, com a participação na Youth League, afastados sem derrotas por um dos finalistas. Chegámos à equipa principal e sentimos que as pessoas estão contentes com o desempenho. Criámos uma boa energia e envolvimento", disse Rui Duarte, que se despedirá do comando do Sp. Braga no sábado, na partida diante do FC Porto.

Sp. Braga, quarto classificado, com 68 pontos, e FC Porto, terceiro, com 69, defrontam-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.