Moreno quer "todo o rigor" em Alvalade. Não por hipótese de subida, mas pelo Chaves

Moreno Teixeira sublinhou, esta sexta-feira, que, mais do que pela possibilidade remota da manutenção pela secretaria, o já despromovido Desportivo de Chaves vai encarar a visita ao já campeão Sporting, da 34.ª jornada da I Liga, com a máxima seriedade pelo peso de representar uma região.

Na conferência de antevisão à partida entre o último e o primeiro classificados, Moreno admitiu que poder subir um lugar na tabela, para 17.º, motiva a equipa transmontana, pela hipótese de tirar partido da possível "despromoção administrativa" de um adversário da I Liga. Contudo, a responsabilidade de representar o Chaves deve ser a maior força motriz da equipa.

"Temos um peso, representamos uma região, um clube com pessoas fantásticas, repito isto, profissionais fantásticos, que não deixam que nos falte nada. Por isto, mais do que essa questão de podermos subir um lugar [na tabela], que também é importante, temos de nos apresentar em Alvalade com todo o rigor, com todo o profissionalismo", frisou.

Num balanço da última semana de trabalho da temporada, no rescaldo da despromoção à II Liga, Moreno disse ter sido difícil, mas "de aprendizagem, de crescimento para todos", assegurando que o grupo está "mais preparado para o futuro", ainda que focado no jogo frente ao Sporting.

"É um jogo que tem muita visibilidade, percebemos o contexto, a festa que existe do outro lado, mas amanhã [sábado] vamo-nos apresentar em Alvalade com a seriedade que trouxemos até aqui, e representar este clube da melhor forma que sabemos porque é uma obrigação nossa", sublinhou.

Chaves quer "impedir" recordes do Sporting

Do outro lado, Moreno espera um Sporting competitivo, pelos "objetivos internos" que a equipa liderada por Rúben Amorim ainda quer alcançar: "Querem chegar aos 90 pontos, querem bater o recorde de golos marcados, tudo isto faz-nos perceber que vamos defrontar um Sporting igual àquilo que foi ao longo do ano, a melhor equipa do nosso campeonato, um justo campeão e, por aí, percebemos que vamos ter dificuldades."

O treinador adiantou, ainda, que o Desportivo de Chaves tentará "impedir que esses recordes possam ser batidos".

Quanto ao futuro e à possibilidade de continuar em Chaves, Moreno disse estar concentrado no jogo com o Sporting, adiantando que terá uma "conversa frontal" com a administração da SAD transmontana.

"O meu futuro, a minha preocupação, é o jogo de amanhã [sábado], depois disso, haverá novidades, certamente. O meu contrato nunca foi problema, sabendo que existiu muita desconfiança em relação ao que a equipa técnica pode fazer, em função dos resultados ao longo do ano, mesmo eu desconfio daquilo que foi feito, é normal nestes contextos de descida de divisão. É desta forma, séria, frontal, que irei ter a conversa que acho que devo ter com os responsáveis", frisou Moreno.

O Chaves não poderá contar com os lesionados Pedro Pinho, Cafú Phete e Kelechi, nem com Dário Essugo, impedido de dar o seu contributo pelo empréstimo dos leões.

O Desportivo de Chaves visita o Sporting, no sábado, às 18h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da 34.ª e última jornada da I Liga, arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.