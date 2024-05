Casa Pia ganha em Famalicão

O Casa Pia fechou a participação na I Liga com uma vitória na visita ao Famalicão, por 2-1, no jogo que abriu a 34.ª e última jornada.

Os minhotos colocaram-se cedo em vantagem, com um golo de Zaydou, logo aos quatro minutos, mas Felippe Cardoso, aos 22, e Nuno Moreira, aos 56, operaram a reviravolta dos lisboetas, que vinham de duas derrotas.

O Casa Pia termina o campeonato com 38 pontos e está provisoriamente no nono lugar, enquanto o Famalicão fecha a competição no oitavo posto, com 42.