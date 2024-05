Diao "é mais afinado" que Diomande, mas presidente garante que o Mafra "não está vendedor"

Depois de um Ousmane veio outro e no CD Mafra mora agora um Diao no lugar que foi de Diomande. O jornal "A Bola" dá conta esta quinta-feira do interesse de Sporting e Benfica no senegalês de 19 anos, mas a Bola Branca o presidente do emblema da II Liga assegura que não chegaram propostas.

"Não há negócio nenhum. Quando acordei, vi que me mandaram as capas dos jornais, mas de concreto não temos nada", adianta José Cristo.

Diao chegou na temporada passada ao clube do convento por empréstimo do Midtjylland e as semelhanças com o percurso de Ousmane Diomande são evidentes, mas com uma diferença: o passe do senegalês já não pertence aos dinamarqueses. "É jogador do Mafra por mais quatro anos" assegura o dirigente mafrense.

Os interessados terão de sentar-se à mesa com um Mafra que "não está vendedor", segundo José Cristo, que, ainda assim, não fecha portas a boas propostas.

"Há muitos clubes interessados. Mas não é só nele. Temos três ou quatro jogadores a gerar muito interesse, mas não estamos vendedores, para lhe ser honesto", atira o dirigente.

O alegado interesse do Sporting já vem sendo noticiado desde o final do ano passado. Na altura, o olhar do leão era justificado com a chamada de Diomande à seleção, para participar na Taça das Nações Africanas, e, por isso, o jovem senegalês era visto como o substituto do costa-marfinense.

Para José Cristo, Diao até pode chegar mais longe que Diomande. "Gosto muito dos dois, mas acho que [Ousmane Diao] é mais afinado. A maneira de ser é espetacular. É uma pessoa muito humilde, muito trabalhadora e muito bom rapaz", garante.

Ousmane Diao é titularíssimo no CD Mafra, tendo marcado dois golos em 36 jogos com a camisola do clube que, à entrada para a última jornada, ocupa o oitavo lugar da II Liga.