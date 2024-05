Álvaro Pacheco avança com queixa-crime por difamação contra presidente do Vitória

O treinador Álvaro Pacheco vai avançar com queixa-crime por difamação contra o presidente do Vitória Guimarães.

"Na sequência do sucedido nas últimas semanas, sobretudo nesta quarta-feira dia 15 de maio de 2024, em que o presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso proferiu publicamente inúmeras afirmações, muito graves que atacam a honra e o bom nome de Álvaro Pacheco, o treinador e sobretudo o homem de fortes valores que é, decidindo, assim, avançar com uma queixa-crime por difamação contra António Miguel Cardoso", lê-se no comunicado.

A assessoria do técnico, em comunicado, acrescentou: "A falta de palavra tem sido uma constante, mas teve o seu ponto mais grave hoje com António Miguel Cardoso a faltar à verdade em toda a linha sobre tudo o que envolveu a saída de Álvaro Pacheco do Vitória".

"Pelos valores que defende, desde logo a honra, o respeito e ainda mais pela ligação, entrega e compromisso que sempre teve com o V. Guimarães e os seus adeptos, Álvaro Pacheco avança com esta queixa-crime por difamação, por si mas também pelos vitorianos que não merecem que quem dirige a instituição não lhes diga toda a verdade de todos os factos", termina o comunicado.

De recordar que Álvaro Pacheco rescindiu contrato com o Vitória e estará agora a caminho do Vasco da Gama, do Brasil.