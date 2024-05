SC Braga-FC Porto. Terceiro lugar decide-se no sábado, às 20h30

A Liga de Clubes anunciou o calendário da última jornada do campeonato. Todas as decisões estão marcadas para sábado, dia 18.

O terceiro lugar da I Liga decide-se às 20h30, com o SC Braga-FC Porto. O campeão Sporting levantará o troféu depois do jogo com o Desportivo de Chaves, em Alvalade, marcado para as 18h00.

Com a despromoção de Vizela e Desportivo de Chaves já decidida, resta confirmar quem fica com o lugar de "play-off" de despromoção. Os jogos Farense-Portimonense, Estrela da Amadora-Gil Vicente e Boavista-Vizela jogam-se às 15h30.

Para sábado, está ainda marcado o Moreirense-Estoril, duas equipas já sem objetivos por disputar, às 18h00.