"O sonho é estar na I Liga de forma sustentada". Depois da subida, Santa Clara já aponta a novos objetivos

A subida está confirmada, o título da II Liga está ao virar da esquina e o Santa Clara já pensa na próxima época. O objetivo do presidente Ricardo Pacheco, em declarações à Renascença, é trabalhar para que o clube não volte a descer rapidamente.

"O sonho é ter um Santa Clara na I Liga de forma sustentada", disse.

O maior clube dos Açores tem oito participações na primeira divisão. A última passagem durou cinco épocas, entre 2018 e 2023, com uma qualificação europeia pelo meio.

Os açorianos já garantiram a subida na última jornada. O Santa Clara tem dois pontos de vantagem em relação ao Nacional e pode ainda sagrar-se campeão com uma vitória contra a União de Leiria.

"O nosso objetivo é vencer o próximo jogo, um jogo que decide o título”, atira. O presidente do clube (e vogal da SAD) garante estar focado em “fechar com chave de ouro o nosso desempenho este ano”, ainda que o principal objetivo esteja já concluído: "Não vale a pena esconder. Um dos grandes desejos que fazia parte do projeto seria um regresso à I Liga".

Vasco Matos é o treinador da equipa, um regresso à função de técnico principal após três épocas como adjunto no Casa Pia. Pacheco deixa grandes elogios ao treinador: "É um homem que nos deixa muito felizes, um homem sério e muito trabalhador que respira futebol por todo o corpo”.

O sucesso do jovem treinador de 43 anos "não foi uma surpresa", uma vez que garante que conhecia o trabalho do treinador noutras equipas. Para além da passagem no Casa Pia, já tinha treinado o Alverca e Vilafranquense numa fase inicial da carreira.

O presidente do clube deposita muita confiança no futuro de Vasco Matos: “Não é por ser o treinador da Santa Clara, mas penso que vai ser um dos grandes nomes nos próximos anos”.

Há já uma primeira novidade confirmada para a próxima época: o novo emblema, que está pronto a ser utilizado depois de ter sido "aprovado pela esmagadora maioria dos sócios”.

A temporada 2024/2025 trará o regresso dos arquipélagos à I Liga. Para além dos Açores, a Madeira tem regresso confirmado ao mapa da primeira divisão após a subida do Nacional. Os madeirenses do Marítimo também ainda têm possibilidade de chegar ao "play-off". É uma nota positiva para Pacheco.

“Para o futebol português, quer os Açores quer a Madeira estarem na Primeira Liga é muito bonito. O Santa Clara na Primeira Liga é uma forma de o campeonato português ser cada vez mais seguido pelas nossas comunidades”, termina o dirigente.

O Santa Clara lidera a II Liga, com 70 pontos, mas é o Nacional, dois pontos atrás, que tem vantagem no confronto direto. Em caso de empate pontual, vencem os madeirenses, que, ainda assim, estão obrigados a vencer na receção ao Mafra e esperar que os açorianos percam pontos, em casa, com a União de Leiria. Um empate ou derrota do Nacional dá logo o título ao Santa Clara - a quem "basta" vencer para se sagrar campeão da segunda divisão.