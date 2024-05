Jorge Simão. “Vai ser até à última”

O treinador do Boavista, Jorge Simão, lamentou a derrota no Dragão, mas continua confiante que os axadrezados vão escapar ao “play-off” de permanência.

Vai ser até à última

"É para duros isto, é para duros. Acho que é importante dizer num momento como este é que eu entrei no Boavista, e aquilo que disse é que trazia uma mala carregada de entusiasmo, e era normal que no decurso dos jogos e das semanas que ele se fosse gastando. E hoje, por tudo o que aconteceu, o mesmo entusiasmo não se gastou, eu meti mais entusiasmo para dentro da mala. Sinto-me completamente revigorado, com a energia necessária para mobilizar para estes jogadores e para aquilo que temos de fazer. Agora é na última, no próximo jogo com o Vizela. Foi um esforço heróico. Fomos extremamente condicionados no decurso de todo o jogo. Em 14 faltas temos 9 amarelos. É uma simples constatação de um facto. Como eu digo, isto é para duros. Vai ser até à última e vai ser até à última que vamos"



Arrependido de ter metido alguns titulares perto do fim?

"De todo. Na minha cabeça tinha traçado todos os cenários, se tivéssemos algum resultado positivo, ia correr algum risco com alguns jogadores. Houve alguns jogadores a queixarem-se de limitações já físicas, mas tinha muito claro que ia correr o risco se pudesse sair daqui com um ponto ou até mesmo os três pontos porque um agora ou três agora e um depois ou três depois era a mesma coisa. Vou-me agarrar aos jogadores e a força que me dá é que não tenho o Makouta. Todos aqueles que entraram estiveram bem. Não tenho o Makouta? Tenho outro. Não tenho o Malheiro? Tenho outro. O Luís Silva é um extremo e acabou o jogo a lateral e bem. Muito bem. Vou-me agarrar aos jogadores."



Dois dias de folga

"Para mim é sempre difícil dormir a seguir ao jogo, independentemente do resultado. Juntei-me aos jogadores no final e dei-lhes dois dias livres para recomeçarmos a semana com energia física e mental para estarmos preparados para o último jogo", terminou.

O Boavista perdeu 2-1 diante do FC Porto e continua a lutar pela permanência na I Liga.