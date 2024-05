Daniel Sousa: "Triste pelo resultado, época que fizemos merecia outra exibição"

Daniel Sousa mostra-se triste com a goleada sofrida frente ao Benfica, em especial porque considera que a época que o Arouca fez merecia uma exibição e um resultado melhores.

Análise ao jogo: "Orgulho por treinar esta equipa, o percurso que fizemos até agora é de louvar, este resultado não condiz. Nos primeiros 20 minutos, até ao primeiro golo, estávamos com o jogo dentro do que tínhamos previsto. Ao primeiro golo, começamos a desmoronar. Entrámos mal também na segunda parte e nunca conseguimos assentar o nosso jogo."

Faltou pontaria: "Sim, estava a faltar-nos definição e boa definição. E quando se erra determinado tipo de passes contra uma equipa como o Benfica... De qualquer situação dessas pode surgir perigo."

Época do Arouca, do último ao sétimo lugar: "Estou triste por causa do resultado. Não porque merecêssemos outro resultado, não estivemos bem, mas a época que fizemos merecia outra exibição."