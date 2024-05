Despromovido, mas não rendido. Vizela goleia Estrela

O Vizela, já despromovido, goleou por 4-0 no último jogo em casa na edição da I Liga o Estrela da Amadora, que vai continuar a lutar pela manutenção na 34.ª e última jornada.

Samu, aos oito minutos, Soro, aos 54, Matheus Pereira, aos 69, e Hugo Oliveira, aos 83, marcaram os golos dos minhotos, que subiram ao 17.º lugar, relegando o D. Chaves para a última posição.

Já o Estrela da Amadora mantém-se em risco de despromoção, em 15.º, com 30 pontos, mais um do que o Portimonense, que ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar, posição que disputa a manutenção com o terceiro da II Liga.

O Estrela da Amadora, que regressou ao primeiro escalão através do “play-off”, encerra o campeonato em casa, com o Gil Vicente, que tal como o Estoril ficou com a permanência assegurada, enquanto o Portimonense, que empatou no terreno do Rio Ave (2-2), visita o rival Farense.

O final do jogo ficou marcado por algumas trocas de empurrões entre os jogadores.